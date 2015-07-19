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مصر تدين الحادث الإرهابي في الجزائر

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مصر تدين الحادث الإرهابي في الجزائر مصر تدين الحادث الإرهابي في الجزائر

سامح شكري

أعرب السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن إدانة الكاملة وبأشد العبارات للحادث الإرهابي الذي وقع، اليوم،  بمنطقة عين الدفلى غرب العاصمة الجزائرية، وأسفر عن استشهاد 11 جندياً جزائرياً، مؤكداً  تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الجزائر الشقيق فى مواجهة الإرهاب الغاشم ومقدماً تعازى مصر حكومة وشعباً لأسر الشهداء، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته.

وشدد المتحدث على أن تكرار الحوادث الإرهابية فى مختلف انحاء العالم انما يؤكد على أهمية التكاتف الدولى فى مواجهة هذه الظاهرة البغيضة التى تستهدف الأمن والاستقرار والتنمية فى مختلف ربوع العالم.

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