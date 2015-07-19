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إنقاذ 77 حالة تحرش لفظى و28 تعدٍ جسدى بوسط البلد ثانى أيام العيد

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إنقاذ 77 حالة تحرش لفظى و28 تعدٍ جسدى بوسط البلد ثانى أيام العيد إنقاذ 77 حالة تحرش لفظى و28 تعدٍ جسدى بوسط البلد ثانى أيام العيد
أعلنت مبادرة "شفت تحرش" عن تراجع ملحوظ فى تعداد الجماهير التى خرجت للتنزه بمحيط منطقة وسط البلد باليوم الثانى، مقارنة باليوم الأول من العيد، فضلًا كون بعض شوارع وسط البلد شبه خالية تمامًا من المارة.

كما شددت المبادرة على أن منطقة كورنيش النيل وأعلى كوبرى قصر النيل تشهد الكم العددى الأكبر لوقائع العنف الجنسى، التى تستهدف النساء والفتيات بشكل شبه منظم خلال عيد الفطر 2015.

ورصدت المبادرة تراجع أعداد الإناث اللائى يتجولن بمفردهن مقارنة بأعداد الفتيات المتواجدات بصحبة ذويهم من الذكور، فضلا عن أن ردود أفعال الصبية والمراهقين قد أصبحت أعنف من ذى قبل والتعامل بحدة مع فريق المتطوعين وانتشارهم بمنطقة كوبرى قصر النيل فى حالة غياب أمنى تام.

وتمكن المتطوعين بمبادرة "شفت التحرش" من التدخل فى 77 واقعة تحرش لفظى و28 حالة تعد جسدى، كما تمكنوا من تحرير محضر بإحدى وقائع التعدى الجسدى عند إصرار الناجية من الواقعة بتحرير محضر بنقطة شرطة قصر النيل.

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مصر 365