إصابة فلسطينيين فى انفجار 5 سيارات بغزة

أصيب فلسطينيان وتضرر 5 سيارات فى انفجارات وقعت وسط مدينة غزة صباح اليوم الأحد. وقال شهود عيان إن الانفجارات وقعت فى توقيت متزامن واستهدفت ثلاث سيارات تعود لكتائب القسام الجناح العسكرى لحماس وسيارتين تعود لسرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامى أمام المنازل فى شارع النفق وحى الشيخ رضوان وسط غزة.

وأسفرت الانفجارات عن وقوع إصابتين وأضرار مادية جسيمة فى السيارات وتحطم زجاج عدد من المنازل. ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الانفجارات، فيما وجد شعار لـ"داعش" مرسوم على جدار مقابل للتفجيرات.

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