الأرصاد : طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا معتدل ليلًا على جميع الأنحاء.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما حالة البحر المتوسط فتكون معتدل وارتفاع الموج به منمتر إلى مترين، والبحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج به من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

بـيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

الإسكندرية 22 33

> مطروح 20 32

> بورسعيد 24 32

> دمياط 23 33

> بلطيم 25 32

> الإسماعيلية 23 37

> السويس 23 37

> العريش 21 35

> نخل 18 37

> طابا 22 38

> الطور 25 38

> مرسي علم 27 41

> الغردقة 29 41

> شرم الشيخ 30 39

> رفح 21 35

> كاترين 18 33

> سيوة 26 40

> المنيا 24 37

> الفيوم 24 37

> رأس سدر 25 39

> أبوسمبل 27 40

> وسط الدلتا 24 36

> أسيوط 24 40

> سوهاج 25 40

> الأقصر 25 41

> أسوان 26 41

> شلاتين 26 38

> حلايب 28 36

> الوادى الجديد 23 40

> قنا 26 40

> نويبع 28 39

> السلوم 20 32.