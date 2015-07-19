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"المرور" تضبط 1636 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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"المرور" تضبط 1636 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى "المرور" تضبط 1636 مخالفة متنوعة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء سعيد طعيمة، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1636مخالفة مرورية متنوعة منها، وتم رصد 112 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 193 مخالفة مرورية بالقاهرة، و210 مخالفات مرورية بالجيزة، و1121 مخالفة مرورية بالقليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.
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