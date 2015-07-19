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إخلاء سبيل أمين شرطة وصاحب محل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالخصوص

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إخلاء سبيل أمين شرطة وصاحب محل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالخصوص إخلاء سبيل أمين شرطة وصاحب محل فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالخصوص
قرت النيابة العامة بالخصوص، إخلاء سبيل أمين شرطة وصاحب محل على خلفية مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالخصوص.

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص، بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية نشوب المشاجرة بين طرف أول:- "صبرى ا" 41 سنة أمين شرطة ومقيم شارع الورشة، و طرف ثان "فيصل م" 49 سنة صاحب محل بقالة، وذلك لقيام نجل الأول بالتعدى على نجل الثانى فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بالضرب.

تحرر المحضر رقم 9209 جنح قسم الخصوص لسنة 2015م وبالعرض على النيابة العامة قررت قرارها السابق.

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مصر 365