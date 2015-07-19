70% من مرضى القلب يتناولون الأسبرين بصورة منتظمة

كشف تقرير حديث إن حوالى سبعة من كل 10 أمريكيين من الذين يعانون من أمراض القلب أو السكتة الدماغية يتناولون الأسبرين بانتظام.

وأوضح الباحثون أنه يتم الترويج لتناول جرعة منخفضة من الأسبرين كوسيلة غير مكلفة وفعالة للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية.

وأشار باحثون من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية “CDC”، إلى أن 70.8٪ من الكبار الذين يعانون من مرض من أمراض القلب والأوعية الدموية يستخدمون الأسبرين بشكل منتظم كل يوم أو كل يومين.

وهناك نحو 94 فى المئة يتناولون جرعة منخفضة من الاسبرين المستخدم عن طريق البلع أو أسبرين الأطفال للأشخاص الذين لديهم تاريخ من مشاكل القلب، وذلك لمنع حدوث نوبة قلبية أخرى.

وأضاف الخبراء أن الجرعة المنخفضة من الأسبرين هى 81 ملليجرام، ويوصى بتناولها يومياً لمرضى القلب، وذلك بعد تناول وجبة الغداء الرئيسية.

وقد نشرت نتائج التقرير عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الثامن عشر من شهر يوليو الجارى.