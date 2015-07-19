مصرع عاملين وإصابة 5فى واقعتين مختلفين بسبب الخلاف على مبلغ مالى بالقليوبية

لقى عاملان مصرعهما وإصابة 5 أشخاص آخرين بينهم مجند، فى واقعتين مختلفتين بسبب الخلاف على مبلغ مالى بالخانكة محافظة القليوبية.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد حسام أبو جبة مأمور مركز الخانكة بالواقعتين.

وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية حدوث الواقعة الأولى بين كل من طرف أول

>"صلاح ع " 50 سنة نجار مسلح مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى وتوفى فور وصوله مستشفى السلام بالقاهرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، و"محمد ص" 14 سنة طالب، و"محمود ع" 45 سنة بالمعاش .

طرف ثان "عبد الباسط ا" 62 سنة بالمعاش، و"أحمد ع" 23 سنة طالب، و"إيهاب ع" 17 سنة طالب، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الخلاف بينهم على تجميع مبلغ مالى من أهالى المنطقة لإصلاح الصرف الصحى بها.. تطورت لمشاجرة قام على إثرها الخامس بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته التى أودت بحياته .

تمكن المقدم أحمد الخولى وضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16360 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م .

والواقعة الثانية تبين حدوثها بين كل من طرف أول: "أحمد ع" 31 سنة عامل بالمعمار مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وتوفى متاثراً بإصابته، و"عبد الله ص" والد الأول " 52سنة عامل مصاب بجرح قطعى بالرأس وآخر سطحى باليد اليمنى، و"محمد ع" 26 سنة عامل و"محمود ع" 19سنة عامل.

وطرف ثان "علاء الدين ع" 21 سنة مجند مصاب بجرح طعنى بالقدم اليمنى، و"محمد ع" 27 سنة سائق مصاب بجرح قطعى بالوجه و"أحمد ع" 26 سنة عامل و"إسلام رزق " 19سنة نقاش مصاب بجرح قطعى بالقدم اليمنى.

وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الخلاف بين المجنى عليه الأول والثامن علي مبلغ مالى.. تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات وقيام الخامس بالتعدى على الأول بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم .

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الخانكة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.. ونقل المصابين لذات المستشفى، تم إخطار الشرطة العسكرية بالواقعة فى حينه. وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16376 جنح مركز الخانكة لسنة 2015 وباشرت النيابة العامة التحقيقات.