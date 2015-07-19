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وزير الدفاع الأمريكى يستهل جولته اليوم فى الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل

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وزير الدفاع الأمريكى يستهل جولته اليوم فى الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل وزير الدفاع الأمريكى يستهل جولته اليوم فى الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن وزير الدفاع أشتون كارتر سيبدأ اليوم الأحد جولة فى الشرق الأوسط، تشمل إسرائيل والمملكة العربية والأردن.

وقال بيان صدر عن البنتاجون، إن كارتر سيبحث مع المسئولين الإسرائيليين فى أولى محطات الجولة سبل تعزيز الجهود الحالية لمواجهة بعض التحديات الأمنية الملحة بما فى ذلك التصدى للأنشطة الإيرانية المثيرة لزعزعة الاستقرار فى المنطقة والحد من الهجمات الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع الأمريكى سيتوجه بعد ذلك إلى جدة، حيث من المقرر أن يجرى مباحثات مع كبار المسئولين السعوديين.

كما سيبحث كارتر فى الأردن جهود التحالف الدولى الحالية لمواجهة تنظيم داعش.

وقال بيان وزارة الدفاع الأمريكية، إن كارتر سيلتقى خلال زيارته إلى الأردن مع عدد من قادة الدول العسكريين وكبار المسئولين العسكريين الأردنيين لبحث التطورات الإقليمية والجهود الحالية للقضاء على تنظيم داعش.


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