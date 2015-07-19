قوات الصاعقة الليبية: الجيش يحقق تقدمًا بكافة محاور القتال ببنغازى

صرح العقيد ميلود الزوى الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" بأن قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة تحقق تقدما بكافة محاور القتال بمدينة بنغازى، مشيرا إلى أن الجيش كبد "أنصار الشريعة" خسائر كبيرة فى العتاد والأفراد خلال اليومين الماضيين.

وقال العقيد ميلود الزوى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن جنديا بقوات الصاعقة يدعى أحمد اجفيلة توفى أمس بمستشفى الجلاء للجراحة متأثرا بجروحه جراء الاشتباكات بمحور الليثى بمدينة بنغازى".

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