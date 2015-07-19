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انفجار 5 سيارات لناشطين فى حركتى حماس والجهاد الإسلامى بغزة

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انفجار 5 سيارات لناشطين فى حركتى حماس والجهاد الإسلامى بغزة انفجار 5 سيارات لناشطين فى حركتى حماس والجهاد الإسلامى بغزة
أعلن شهود عيان ، أن خمس سيارات تعود لناشطين فى حركتى حماس والجهاد الاسلامى انفجرت صباح اليوم الأحد، فى عدد من أحياء مدينة غزة.

وامتنعت الشرطة التابعة لحماس التى تسيطر على قطاع غزة عن الادلاء بأى تعليق على الانفجارات.

وكانت حماس، أعتقلت مؤخرا عشرات من الأوساط السلفية الناشطة فى القطاع.

وكانت جماعة سلفية فى غزة أعلنت فى مايو انها اطلقت قذيفتى هاون على موقع للتدريب تابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس جنوب قطاع غزة، لكن وزارة الداخلية التابعة لحماس نفت هذا "الادعاء".

وقالت جماعة "انصار الدولة الاسلامية فى بيت المقدس" فى بيان نشر على موقع المنبر الجهادى الاعلامى التابع للسلفيين، انها "استهدفت موقع القادسية التابع للقسام فى منطقة غرب خان يونس بقذيفتى هاون 82 ملم".

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