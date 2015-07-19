حريق هائل يأتى على محتويات شقة بالكامل فى باب الشعرية دون خسائر بشرية

نشب حريق فى شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق بشارع كامل صدقى بباب الشعرية، وأتت النيران على كافة محتوياتها بالكامل دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق فى عقار سكنى بمنطقة باب الشعرية.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية وبصحبتهم 5 سيارات إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران ومنع حظر امتداده إلى باقى العقارات المجاورة بعدما تم إخلاء العقار من السكان، وفى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الخسائر والأسباب التى أدت إلى نشوب الحريق.

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