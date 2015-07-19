تهانى الجبالى: تكالب الأحزاب على القوائم يؤدى لسيطرة التيار الدينى

أوضحت المستشارة تهانى الجبالى منسق التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، أن تزاحم القوى المدنية على القوائم فكرة خاطئة لأنها من المفترض للفئات المهمشة، مؤكدة أن تكالب الأحزاب على 120 مقعدًا فقط للقوائم يفتح الباب أمام سيطرة التيار الدينى.

وقالت الجبالى، لـ"اليوم السابع"، إنه لابد من تفاعل القوى المدنية بصورة مباشرة مع الجماهير للتمكن من المنافسة، مضيفة "لابد من الدفع بأفضل الشخصيات على الفردى، وترك القوائم للفئات المهمشة".

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