"التنمية المحلية" تدرس تنفيذ مشروع لدعم اللامركزية فى شمال الصعيد

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن الوزارة تدرس حالياً تنفيذ مشروع للدعم الفنى للتنمية المحلية المتكاملة والتركيز على إقليم شمال الصعيد بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى undp.

ويركز المشروع على دعم اللامركزية ويتماشى مع استراتيجية برنامج الأمم المتحدة للنهج الاقليمى لتحسين نظام الإدارة العامة وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر.

وأشار لبيب، خلال بيان أصدرته الوزارة، إلى أن التنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة هى إحدى المخرجات الرئيسية للمشروع بما يساهم فى تحقيق اقتصاد محلى مستدام يحد من الفقر ويخلق فرص عمل للجميع خاصة النساء والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى تنفيذ نظام إدارة محلية حديثة ولامركزية على المستويين المركزى والمحلى وتحسين الخدمات العامة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية اضافة إلى تطوير شبكة معلومات المحليات بما يساعد فى اتخاذ القرارات المناسبة فى حينها على المستوى المركزى والمحلى.

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