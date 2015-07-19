العثور على جثة عامل مقتول بمركز أجا فى الدقهلية

عثر أهالى مركز أجا بمحافظة الدقهلية، على جثة عامل مقتولاً فى ظروف غامضة، ووجود جرح قطعى بمؤخرة الرأس من الخلف.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بالعثور على جثة لذكر فى منتصف العقد الرابع من العمر تقريباً، ووجود جرح قطعى بمؤخرة الرأس من الخلف، ولم يتعرف أحد من أهالى المنطقة على الجثة .

تم نقل الجثة إلى مستشفى أجا المركزى، وحضر لديوان المركز شقيق المتوفى وقرر أنه تعرف على الجثمان وأنه لشقيقه المدعو "ماهر.ع.ا، سن47، عامل"، ومقيم حالياً "مدينة بدر" محافظة القاهرة، وله محل إقامة آخر بقرية "صهرجت الصغرى"، والذى حضر للقرية بتاريخ 15 الجارى لقضاء أجازة عيد الفطر مع أهله.

وأضح أنه علم من بعض الأهالى بالعثور على جثمان شقيقه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى وفاته، لافتًا إلى أنه تغيب عن المنزل الساعة 1 صباح اليوم، مرتدياً "تى شيرت وبنطلون برمودة، وينتعل شبشب".

تحرر عن ذلك محضر أحوال المركز، وجارِ العرض على النيابة.

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