إعدام 200 كيلو رنجة وفسيخ فاسدة فى دسوق

تمكنت الإدارة الصحية بدسوق، من إعدام 200 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى منها 165كيلو فسيخ و10كيلو رنجة و25كيلو سردين.

قال الدكتور محمد أغا مدير الإدارة الصحية بدسوق أنه بتشكيل لجنه من الصحة والتموين والطب البيطري لفحص محلات الفسيخ والرنجة والسردين بمدينة دسوق خلال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى حرصا علي أرواح المواطنين بعد أن وصلت شكاوى، باستغلال بعض ضعاف النفوس من أصحاب تلك المحلات إجازة العيد وبيع الكميات الفاسدة لهم و قامت اللجنة بالتفتيش على العديد من تلك المحلات وتم التحفظ على 200كيلوفاسده لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى منها 165كيلو فسيخ و10كيلو رنجه و25كيلو سردين وتم إعدامها بعد أن تم تحرير محاضر للمخالفين وجار عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم كما تم أخذ عينات منها وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها واتخاذ اللازم بشأنها قانونا.