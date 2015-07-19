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أهالى أبو كبير بالشرقية لـ"محلب":أكوام القمامة تملأ شوارع المدينة

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أهالى أبو كبير بالشرقية لـ"محلب":أكوام القمامة تملأ شوارع المدينة أهالى أبو كبير بالشرقية لـ"محلب":أكوام القمامة تملأ شوارع المدينة
أعرب أهالى مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد جراء انتشار القمامة بشوارع المدينة.

وطالبوا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بسرعة التدخل ورفع أكوام القمامة رحمة بالأهالى وأسرهم وأطفالهم، لحمايتهم من انتشار الأمراض، خاصة أنهم تقدموا بالشكوى مرارًا وتكرارًا دون جدوى.

قال محمد صلاح، من أهالى المدينة: "إننا نستيقظ يوميًا لنجد تلالاً من القمامة تحاصر المنازل وتجلب القطط والكلاب الضالة، لتعبث بمحتويات القمامة، لتنشر الروائح الكريهة التى تزكم الأنوف وتبث الأمراض الفتاكة".

وأضاف: "ظننا أن أول أيام عيد الفطر سيقوم المسئولون عن النظافة بمجلس المدينة برفع أكوام القمامة، لكنهم خذلونا وجعلوا أول أيام عيد الفطر المبارك يومًا عاديًا، بل اسوأ من الأيام العادية".

أما إبراهيم عبد الحليم بالإدارة التعليمية بأبو كبير، تساءل: "أين عمال النظافة المتابعين من مجلس المدينة؟"، لافتًا إلى أن المسئولين فضلوا الجلوس داخل مكاتبهم غير مكترثين بمصالح الأهالى.
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مصر 365