الرئيس الروسى يقدم يعزى لدولة العراق فى ضحايا هجوم ديالى

أعلن الكرملين أمس السبت أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعرب فى برقيتى عزاء بعث بهما الى الرئيس العراقى فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادى عن تعازيه فى ضحايا التفجير الاجرامى الذى نفذه تنظيم داعش المتطرف على سوق بناحية خان بنى سعد فى محافظة ديالى متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والصبر لذوى الضحايا.

ونقلت قناة روسيا اليوم الروسية عن بيان للكرملين صدر أمس فى هذا الشأن قوله أن الرئيس بوتين أكد فى برقيتى العزاء دعم موسكو ومساندتها "للشعب العراقى فى كفاحه الطويل والشاق ضد القوى المتطرفة".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أدانت بشدة فى وقت سابق الهجوم الإرهابى الذى استهدف سوقا فى بلدة خان بنى سعد العراقية فى محافظة ديالى، والذى أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصا.

وقالت الوزارة فى بيان إن "هذه المأساة يجب أن تكون حافزا لدول المنطقة لتوحيد جهودها فى التصدى لتهديد الإرهاب العالمي".

وأضاف البيان أن "روسيا تدين بشدة الجريمة الإرهابية الدموية الجديدة ، وإننا نعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى

>