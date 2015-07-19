الولايات المتحدة تندد بتفجيرات ديالى بالعراق وتصفه بالغادر

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الأخير على سوق مزدحمة تقع بالقرب من العاصمة العراقية بغداد، ووصفته بأنه هجوم "غادر".

وسقط 120 قتيلا على الأقل جراء الهجوم الذى وقع يوم الجمعة ويعد الأسوأ من نوعه خلال العام الجارى كما جرح فى الهجوم حوالى 130 شخصا آخرين.

وقال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى أمس السبت إن الهجوم يمثل نموذجا مؤلما آخر للأعمال الشنيعة التى يقوم بها تنظيم داعش ضد الشعب العراقي.

أضاف برايس أن الولايات المتحدة سوف تعمل بالتعاون مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى ومع قوات الأمن العراقية والمجتمع الدولى من أجل تدمير هذا التنظيم الإرهابي.

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