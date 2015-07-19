رئيس "تنمية العاشر": اعتماد خطة 2016 بـ3 مليارات و500 ألف جنيه

أكد الدكتور عصام بدوى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم اعتماد الخطة المستقبلية للعاشر من رمضان 2015/2016 بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات و500 ألف جنيه للإسكان الاجتماعى ومرافق بعض الأحياء.

وأشار بدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم استكمال مشروع تطوير الأحياء القديمة الذى تم البدء فيه بتكلفة 300 مليون جنيه، إضافة إلى استكمال خطة تطوير شبكة المياه والصرف بالأحياء القديمة بتكلفة 115 مليون جنيه.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، أنه سيتم أيضا استكمال الاسكان الاجتماعى التى تشمل 20 ألف وحدة سكنية، وترفيق 14 فدانا بالمرحلة الخامسة فى العاشر، كما سيتم استكمال محطات المياه العملاقة ومحطات الصرف الصحى، والتى تم الانتهاء من 95 % من التجهيزات والغنشاء والخطوط الخاصة بمحطة مياه الشرب.

وأضاف أن محطات المعالجة الخاصة بالفصل الصناعى عن الآدمى تم الانتهاء أيضا منهم بنسبة 90% بتكلفة إجمالية 4 مليارات و550 مليون جنيه، تقسم لمحطة المعالجة للصرف الآدمى بـ2 مليار و50 مليون جنيه، أما محطة الصرف الصناعى فتكلفتها، 2 مليار ونصف.

الجدير بالذكر أنه كان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر أمر إسناد لتنفيذ مشروع مدرسة تعليم أساسى بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة تقريبية 15 مليون جنيه.