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فان جال يهاجم فرقة غناء بريطانية بسبب أرضية ملعب لقاء كلوب أمريكا

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فان جال يهاجم فرقة غناء بريطانية بسبب أرضية ملعب لقاء كلوب أمريكا فان جال يهاجم فرقة غناء بريطانية بسبب أرضية ملعب لقاء كلوب أمريكا

هاجم لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد فرقة الغناء البريطانية "وان دايركشن" بعد تسببهم في جعل أرضية ملعب نادي سياتل سيئة للغاية.

وخاض مانشستر يونايتد صباح يوم السبت أول مباراة له في إطار الاستعداد للموسم الجديد أمام كلوب أمريكا المكسيكي وتغلب عليه بهدف دون رد.

ولكن سبق إقامة المباراة بيومين وجود حفل لفرقة الغناء البريطانية على أرضية الملعب وهو ما جعل المدرب الهولندي يشعر بالغضب.

وتحدث قائلا:"أرضية الملعب كانت سيئة للغاية".

وأضاف"في أمريكا الملاعب تستخدم للعديد من الأغراض الأخرى غير كرة القدم، عكس ما يحدث مثلا في أولد ترافورد فهو يستخدم لإقامة المباريات فقط".

وتابع"أرضية الملعب كانت تتحرك هذا كان من الممكن أن يسبب الإصابات للاعبين".

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