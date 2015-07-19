مانشستر يونايتد: سوق الانتقالات لم يغلق بعد .. مازال أمامنا عمل كثير

أكد إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد أن سوق انتقالات الشياطين الحمر لم يغلق بعد، مشددا على أنه مازال يعمل على إبرام صفقات أخرى.

وكان لويس فان جال المدير الفني للفريق قد ألمح في وقت سابق إلى رغبته في التعاقد مع لاعبين آخرين في مركزين حتى يغلق سوق الانتقالات بالنسبة لفريقه، وذلك بعد ضم أربعة لاعبين هم مورجان شنايدرلين، باستيان شفاينشتايجر، ماتيو دارميان، وممفيس ديباي.

وتحدث وودوارد لقناة يونايتد التليفزيونية قائلا:"الأقرب لإبرام باقي الصفقات سيكون أفضل".

وتابع"لأن هذا سيكون أفضل بالنسبة لفان جال حيث سيعمل معهم على مساعدتهم في التأقلم في الفريق وفي التدريبات ومع زملائهم الجدد".

وواصل"لن نقوم بضم أي لاعب إلا بناء على رغبة وطلب من المدرب، ومازال أمامنا عمل كثير خاصة وأننا سنشارك في عدد مباريات أكبر الموسم المقبل".

وأضاف"سنعمل مع المدرب على تقييم تشكيلة الفريق ومعرفة باقي احتياجتنا لضم كل اللاعبين الذين نريدهم قبل بداية الموسم".