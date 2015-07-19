لحواء.. كيف تفرقين بين أعراض الحمل وأعراض الدورة الشهرية

يعتبر تحليل البول والدم من أفضل الوسائل التشخيصية للكشف عن الحمل لدى النساء.

ولكن تلك الفحوصات يجب أن تتم فى وقت محدد بعد تجاوز موعد الدورة الشهرية، وقد أرسلت قارئة تسأل عن العلامات التى تبدأ فى الظهور قبل موعد فحوصات الحمل والتى تدل على حدوث الحمل.

يجيب عن سؤال القارئة استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا قائلا:

>هناك بعض العلامات التى قد تنتاب المرأة قبل موعد الدورة الشهرية، وتعد من المؤشرات الدالة على حدوث الحمل، وغالبا ما تتشابه تلك الأعراض بصورة كبيرة مع أعراض الدورة الشهرية.

تتمثل أهم تلك الأعراض تبعا لرأى عطية، فى الشعور بثقل أسفل البطن وزيادة نسبة الإفرازات المهبلية وأيضا احتقان الثدى.

وجميع الأعراض السابقة تتشابه مع أعراض الدورة الشهرية بصورة كبيرة إلا أنها تختلف فى درجة شدتها وتبدو أغلبها أشد فى قوتها.

كما تصاحبها عددا آخر من الأعراض، والتى تختلف من سيدة الى أخرى كالشعور بالنعاس المضاعف أو الأرق غير المبرر، فى النهاية يؤكد عطية أنه على الرغم من كون تلك العلامات تمثل مؤشرا قويا لحدوث الحمل، إلا أن التشخيص السليم لا يتم إلا بواسطة تحاليل البول والدم.