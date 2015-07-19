أخبار عاجلة

أبرز الاتهامات التي لاحقت الإعلامي أحمد موسى -
10 تصريحات × 24 ساعة -
وزير الري السوداني يصل القاهرة -
جوارديولا بعد الهزيمة: «المنافسة على لقب الدوري انتهت» -
ريال مدريد يذل ليجانيس برباعية.. ويواصل صدارة «الليجا» -
ليفربول يتعثر أمام بورنموث بـ«البريمير ليج» -
مساء dmc - أسامة كمال لأمير قطر: "احترس من صورتك قدام العالم ومتخليش حد يضحك عليك" -
حول العالم في 24 ساعة -
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا -
العرب اليوم: فشل جلسة مجلس الأمن الخاصة بهجوم خان شيخون وفتلى بالعراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لحواء.. كيف تفرقين بين أعراض الحمل وأعراض الدورة الشهرية

Google+ Print
لحواء.. كيف تفرقين بين أعراض الحمل وأعراض الدورة الشهرية لحواء.. كيف تفرقين بين أعراض الحمل وأعراض الدورة الشهرية
يعتبر تحليل البول والدم من أفضل الوسائل التشخيصية للكشف عن الحمل لدى النساء.

ولكن تلك الفحوصات يجب أن تتم فى وقت محدد بعد تجاوز موعد الدورة الشهرية، وقد أرسلت قارئة تسأل عن العلامات التى تبدأ فى الظهور قبل موعد فحوصات الحمل والتى تدل على حدوث الحمل.

يجيب عن سؤال القارئة استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا قائلا:
>هناك بعض العلامات التى قد تنتاب المرأة قبل موعد الدورة الشهرية، وتعد من المؤشرات الدالة على حدوث الحمل، وغالبا ما تتشابه تلك الأعراض بصورة كبيرة مع أعراض الدورة الشهرية.

تتمثل أهم تلك الأعراض تبعا لرأى عطية، فى الشعور بثقل أسفل البطن وزيادة نسبة الإفرازات المهبلية وأيضا احتقان الثدى.

وجميع الأعراض السابقة تتشابه مع أعراض الدورة الشهرية بصورة كبيرة إلا أنها تختلف فى درجة شدتها وتبدو أغلبها أشد فى قوتها.

كما تصاحبها عددا آخر من الأعراض، والتى تختلف من سيدة الى أخرى كالشعور بالنعاس المضاعف أو الأرق غير المبرر، فى النهاية يؤكد عطية أنه على الرغم من كون تلك العلامات تمثل مؤشرا قويا لحدوث الحمل، إلا أن التشخيص السليم لا يتم إلا بواسطة تحاليل البول والدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365