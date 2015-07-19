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المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تعايد مرضاها

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المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تعايد مرضاها المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تعايد مرضاها
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فعاليات متنوعة شملت الكبار والصغار

الرياض - محمد الحيدر

    نيابة عن المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن المعمر وعميد كلية الطب الأستاذ الدكتور فهد الزامل، زار وكيل كلية الطب لشؤون المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي للشؤون الصحية بالمدينة الطبية الدكتور عمر العبيد، يرافقه المدير التنفيذي لشؤون المرضى مطلق الرشيد، وعدد من مسؤولي المدينة الطبية الجامعية المرضى المنومين وشاركهم فرحة عيد الفطر المبارك، كما قدم الهدايا والورود عليهم، وذلك في أول أيام عيد الفطر المبارك، وشملت الزيارة أقسام التنويم المختلفة وقسم العناية المركزة وقسم الطوارئ للكبار والأطفال ووحدة الغسيل الكلوي للكبار والأطفال، داعياً الله العلي القدير أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وأكد الدكتور عمر العبيد خلال زيارته على فتح باب الزيارة خلال أيام العيد من أجل إعطاء الفرصة لذوي المرضى لزيارتهم خلال هذه المناسبة السعيدة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستكون مفتوحة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً الى التاسعة مساءً.

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