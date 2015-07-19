وزير الأوقاف: دعوة خادم الحرمين للتوحد لمواجهة الإرهاب يجب تحويلها لبرامج عمل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى ضرورة توحيد الصف فى مواجهة الإرهاب يجب أن تتحول إلى برامج عمل تطبيقية لمواجهة جميع الكيانات الإرهابية بالمنطقة.

وقال وزير الأوقاف، فى بيان رسمى، إن جماعة الإخوان الإرهابية قد سلكت مسلك التكفير والدعوة إلى حمل السلاح، مما يجعلنا نُطالب بالحسم مع عناصر الجماعة، وسرعة إخراج قانون مكافحة الإرهاب والحسم فى تطبيقه، كما نُطالب بتضافر الجهود محليًا وإقليميًا ودوليًا للقضاء على خطر هذه الجماعة ومنهجها التكفيرى المتطرف.