الظهور الأول لأيتن عامر وزوجها في العرض الخاص لـ"سكر مر"

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

وسط حضور كثيف من القنوات الفضائية والصحافيين، أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "سكر مر" للمخرج هاني خليفة الذي عاد للسينما بعد غياب سنوات طويلة، منذ أن أخرج فيلمه "سهر الليالي"، لكنه جرّب حظه في التمثيل وقدّم أول عمل له كممثل من خلال شخصية "هشام" في مسلسل "تحت السيطرة" ولفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وكعادة هاني خليفة، فالعمل يقوم على البطولة الجماعية وهو ما سبق وقدّمه سابقاً في فيلمه "سهر الليالي"، حيث أطلق هاني وقتها موجة الأفلام التي لا تقوم فقط على البطل الواحد بل البطولة الجماعية، وتبعه بعد ذلك عدد كبير من الأفلام.

وأقيم العرض الخاص للفيلم الذي تم طرحه في 50 نسخة، في سينما "جولدن ستارز" في "مول سيتي ستارز"، بحضور أبطال الفيلم وهم: هيثم أحمد زكي، وعمر السعيد، وشيري عادل فيما غاب الممثل أحمد الفيشاوي لمصادفة عرض فيلمه الأخر "ولاد رزق" في نفس الوقت.

وكان اللافت حضور الفنانة أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب في أول ظهور لهما معاً بعد عقد قرانهما.

وحرض بعض الفنانين على الحضور لتهنئة أبطال العمل مثل عمرو واكد، وهنا شيحة، ومحمد فراج، وجميلة عوض، والسينارست مريم ناعوم.

والملفت أن العرض الأول للفيلم، الذي نال إعجاب الحاضرين، تضمن ألفاظ غير لائقة، وهي غير موجودة في النسخة المطروحة في السوق، ما يعني أن الرقابة على المصنفات الفنية تدخّلت لحذفها.