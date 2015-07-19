وطن آمن يفرح بالعيد ولا يخشى الإرهاب

ابتسامات ترتسم على وجوه الصغار والكبار ومظاهر فرح واسعة شملت كافة مناطق ومدن وقرى المملكة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أقيمت مهرجانات واحتفالات متنوعة شارك فيها الأهالي بالحضور والتفاعل في أجواء من الألفة والمحبة والفرح والتسلية.. هذا التقارب والفرح الجماعي يأتي بشكل عفوي وتلقائية تتماشى مع المناسبة، حيث يستمتع الجميع بإجازة العيد في هذه الأجواء المفعمة بالفرح الذي لا يقتصر على هذه الأيام فقط بل هو فرح مستمر وسعادة دائمة، حيث يتمتع المواطن والمقيم بالأمن والأمان والاستقرار وسط إنجاز تنموي وحضاري شمل كافة أرجاء الوطن، وهو ما أصبح صورة متكاملة وسمة مميزة تعطي انطباعاً إيجابياً عن المملكة، هذه الصورة التي لم تعجب الحاقدين ومن في قلوبهم مرض سوف تستمر ولن تتغير سوى للأفضل والأجمل، ولن يستطيعوا أن ينالوا من الفرح والسعادة والأمن والأمان الذي يتمتع به الوطن وساكنوه، ففي حين يحاولون زرع الفتنة عن طريق التفجير وأعمال الإرهاب، فإن الوطن بكامل فئاته قيادة ومواطنين يزرعون الأمل والفرح، ولن ينجح أي عمل سلبي أو فتنة أن تجد لها مكاناً أو مؤيداً في وطن الأمن والخير والعطاء.