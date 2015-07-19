القبض على (431) عنصراً في خلايا مرتبطة بتنظيم داعش.. و إحباط عمليات إرهابية مروعة

تمكنت الجهات الأمنية المختصة خلال الأسابيع القليلة الماضية من الإطاحة بتنظيم مكون من خلايا عنقودية مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي، ضمن مخطط يُدار من المناطق المضطربة في الخارج ويهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة الفوضى.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: بأنه قد بلغ عدد من ألقي القبض عليه حتى تاريخه (431) موقوفاً غالبيتهم مواطنون، إضافة إلى مشاركين يحملون جنسيات أخرى شملت اليمنية، والمصرية، والسورية، والأردنية، والجزائرية، والنيجيرية، والتشادية، وآخرين غير محددي الهوية.

ضبط عناصر تنشر الفكر المنحرف.. ووثائق وأجهزة اتصال ومتفجرات وأسلحة وذخائر..

وقال المتحدث الأمني إن هذا التنظيم نفذ عدداً من العمليات الإجرامية وبفضل من الله ثم بجهود رجال الأمن تم الكشف عمن يقف خلف هذه الحوادث وذلك وفق الآتي:

- حادث استهداف المصلين بقرية الدالوه، تم ضبط (97) موقوفاً، لعلاقتهم بأعضاء الخلية، واتضح أن من ضمن ما كان يخطط له هؤلاء القيام بعمليات داخل تستهدف إثارة الفتنة الطائفية، ورجال أمن ومقيمين.

- الحادثان الآثمان اللذان استهدفا المصلين بمسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح، ومسجد الحسين بن علي بحي العنود بالدمام، فقد أظهرت التحقيقات أدواراً لأشخاص آخرين وتم القبض عليهم وعددهم (190) موقوفاً.

وتم إحباط عمليات إرهابية مروعة خطط لها التنظيم الضال في الأيام الفاضلة وهي:

- عملية انتحارية باستخدام الأحزمة الناسفة تستهدف الجامع التابع لمبنى قوات الطوارئ الخاصة بالرياض الذي يستوعب (3000) مصل.

- عمليات انتحارية تستهدف عدداً من المساجد بالمنطقة الشرقية يتزامن معها اغتيال رجال أمن من العاملين على الطرق.

الداخلية: 37 شهيداً في العمليات الأمنية.. ولا قيود على استخدام تويتر

- التخطيط وإجراء مسوح ميدانية لمقرات إحدى البعثات الدبلوماسية لاستهدافها والعمل على تحديد مقار سكن عدد من رجال الأمن ضمن مخطط لاغتيالهم.

- عمليات تستهدف منشآت أمنية وحكومية في محافظة شرورة، وإقامة معسكر لهذا الغرض، والتواصل والتنسيق لتلك العمليات مع العناصر المطلوبة في اليمن.

وتمكنت قوات الأمن من النفاذ إلى البنية التحتية لهذه الخلايا من خلال ضبط العناصر الداعمة، والتي تعمل على نشر الفكر المنحرف عبر شبكة الإنترنت وتجنيد العناصر، وعددهم (144) موقوفاً.

الإرهابيون خططوا لعمليات تستهدف إحدى البعثات الدبلوماسية ومساجد ومنشآت أمنية وحكومية في شرورة واغتيال رجال أمن

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الوثائق والأجهزة ووسائل الاتصال ومواد متفجرة وأسلحة وذخائر، وقد استشهد في تلك العمليات (37) مابين رجال أمن ومواطنين، كما أصيب (120) ما بين رجال أمن ومواطنين، وقتل (6) ستة إرهابيين.

وفي مؤتمر صحفي عقده المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي نفى توجه المملكة لفرض قيود على مستخدمي خدمات مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر الذي بات وسيلة نشطة لترويج الأفكار المنحرفة، مؤكداً أن عدد السعوديات الملتحقات بالتنظيم الإرهابي «داعش» قليلاً جداً ولم يتجاوز ال 40 امرأة بما فيهن أطفالهن من البنات.