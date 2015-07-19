ولي ولي العهد يعايد المرابطين في نجران ويتفقد الوحدات المتقدمة

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس، المرابطين في المنطقة الجنوبية، حيث تفقد الوحدات المتقدمة للقوات المسلحة، وقدم التهنئة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونقل سمو ولي ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي عهده الأمين وتهنئتهما لأبنائهم منسوبي القوات المسلحة بعيد الفطر المبارك.

ووقف الأمير محمد بن سلمان، على موقع الثويلة على الحد الجنوبي بقطاع نجران، لتفقد مركز العمليات المتقدم، حيث ترأس إيجازاً عن الموقف الحالي في منطقة المسؤولية تم فيه مناقشة خطط العمليات العسكرية المنفذة.

وتفقد سموه وحدة التدخل السريع على الحد الجنوبي التي تضم طواقم بشرية وآليات عسكرية بأحدث التقنيات التي تمكنها من أداء مهماتها وتمنحها التفوق نحو الاستجابة السريعة مع تطورات الموقف.

والتقطت صور تذكارية لسمو ولي ولي العهد ومنسوبي وحدات التدخل السريع، وهنأ سموه الجميع ضباطا وأفراداً بعيد الفطر المبارك.

وزار الأمير محمد بن سلمان عقب ذلك، وحدات المدفعية وراجمات الصواريخ، إذ جرت مناقشة العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها الوحدات وفق خطط مركز العمليات.

بعد ذلك توجه سمو ولي ولي العهد إلى قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ، لزيارة سرب الطيران الخامس والخمسين، حيث جرى استعراض العمليات الجوية خلال اليوم السابق وبرامج اليوم التالي لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

والتقى الأمير محمد بن سلمان طياري التحالف، وأثنى على احترافيتهم في تنفيذ المهمات القتالية، مؤكداً اعتزازه بكفاءة جميع الطيارين المشاركين وقدراتهم العالية. عقب ذلك غادر سمو ولي ولي العهد مطار قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، حيث كان في وداعه لدى مغادرته المطار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وقائد المنطقة الجنوبية اللواء مطلق الأزيمع وكبار الضباط في المنطقة. رافق سموه خلال الزيارة مساعد وزير الدفاع محمد العايش.