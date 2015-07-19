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محافظ رنية يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى

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محافظ رنية يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى محافظ رنية يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى

    استقبل محافظ رنية عبدالله العثيمين، ووكيل المحافظة الوصيص السبيعي في مقر المحافظة، مديري الإدارات الحكومية والخاصة ومشايخ القبائل والأعيان ومنسوبو المحافظة الذين قدموا التهنئة بالعيد.

ورفع الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك القيادة الرشيدة وإلى الشعب السعودي، داعين الله أن يعيده على الآمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

من جانب آخر، زار محافظ رنية عبدالله العثيمين يرافقه وكيل محافظ رنية الوصيص السبيعي، مستشفى رنية، والتقوا المرضى وقدموا لهم التهنئة والهدايا ودعوا الله لهم بالشفاء.

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