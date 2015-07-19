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6 أطعمة تسبب الانتفاخ وغازات البطن.. قلل تناولها

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6 أطعمة تسبب الانتفاخ وغازات البطن.. قلل تناولها 6 أطعمة تسبب الانتفاخ وغازات البطن.. قلل تناولها
الانتفاخ والتطبل وغازات البطن من أكثر مشاكل الجهاز الهضمى شيوعاً، وتتسبب فى شعور بالضيق بجانب آلام البطن المزمنة التى لا تنتهى، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من الأطعمة الت تسبب الانتفاخ وهذا كى يتم تجنبها تماماً، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "nutrition.about"، وهى تشمل:

1.الإسراف فى تناول الفول والعدس يتسبب فى إنتاج كميات كبيرة من الغازات.

2.تناول الخضراوات التى تنتمى للعائلة الصليبية يسبب الانتفاخ والغازات، من أمثلتها :الكرنب والقرنبيط والبروكلى، ولذا يجب عدم الإفراط فيها.

3.المشروبات الغازية والمشروبات التى تحتوى على الصودا تسبب الغازات، لأنه يتم ابتلاع كمية كبيرة من الهواء أثناء تناولها.

4.تناول الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة مثل البرجر والبيتزا.

5.الأطعمة المحلاة بسكر الكحوليات مثل المانيتول والسوربيتول والزيليتول يرفع فرص الإصابة بالانتفاخ والتطبل.

6.منتجات الألبان تسبب الإصابة بالانتفاخ لدى الأشخاص المصابين بحساسية اللاكتوز، وهو سكر موجود فى الألبان ومنتجاتها.

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مصر 365