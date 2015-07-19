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"ثقافة الغربية" تنظم عروضا فنية بطنطا والمحلة احتفالا بعيد الفطر المبارك

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"ثقافة الغربية" تنظم عروضا فنية بطنطا والمحلة احتفالا بعيد الفطر المبارك "ثقافة الغربية" تنظم عروضا فنية بطنطا والمحلة احتفالا بعيد الفطر المبارك
نظم قصر ثقافة المحلة برئاسة جابر سركيس احتفالية فنية، مساء اليوم السبت، احتفالا بثانى أيام عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الكاتب المسرحى محمد ناصف، ومحمود طرية رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، ومحمد نصر سليم مدير عام ثقافة الغربية .

وفى مدينة طنطا أقامت مديرية الثقافة عرضًا فنيًا لفرقة الغربية للآلات بحضور حشد جماهيرى من الأدباء والمثقفين والموسيقيين بطنطا والدعوة مفتوحة لأهالى محافظة الغربية.

كان محمد نصر مدير عام فرع ثقافة الغربية، قد أعلن عن خطة فرع ثقافة الغربية خلال عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، تتضمن عروضا موسيقية لفرقة الموسيقى العربية وعروضا غنائية وشعبية لفرقة الفنون الشعبية وعروض موسيقية شعبية لفرق الآلات والمزمار الشعبى.

وأوضح مدير ثقافة الغربية، أن هذه العروض ستقام بحديقة الأندلس بطنطا ومسرح المرافق بالمحلة الكبرى وصالة قصر ثقافة طنطا على مدار إجازة عيد الفطر المبارك.

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