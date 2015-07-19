مصادر : انتهاء 97,8% من أعمال الحفر بقناة السويس الجديدة

قالت مصادر بهيئة قناة السويس إن أعمال التكريك بالقناة الجديدة قاربت على الانتهاء، وأنه من المنتظر أن تبدأ عملية العبور التجريبى لأول سفينة بالمجرى الملاحى الجديد 25 يوليو الحالى استعدادا للافتتاح الرسمى فى السادس من أغسطس القادم .

وأعلنت إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس فى بيان أنه تم رفع 256 مليون 896 ألف متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 97,8 %، من إجمالى 260 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه باستخدام 30 كراكة من إجمالى 45 كراكة عاملة بالمشروع، بعد إنهاء 15 كراكة أعمالها ومغادرة مواقع العمل".

وأشار البيان إلى أن 20 كراكة تابعة للتحالف الإماراتى البلجيكى الهولندى "NBVT" تعمل فى المجرى الملاحى للقناة، تمكنت من رفع 195 مليون و918 ألف متر مكعب بنسبة 96.8%.

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