"الجبهة السلفية": محمود شعبان تعافى من الشلل النصفى داخل الحبس

قالت الجبهة السلفية إنها تلقت رسالة من أحد عناصرها المحتجزين فى سجن استقبال طرة تفيد بأن الشيخ محمود شعبان المدرس بجامعة الأزهر، الذى تم إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على العنف قد تعافى من الإصابة بالشلل النصفى التى قال إنه تعرض لها عقب إلقاء القبض عليه.

ونشرت الجبهة السلفية نص الرسالة التى تلقتها من محمد حسان أحد قياداتها وروى فيها قصة تعافى محمود شعبان وأن عدد من المحتجزين ساعدوه فى السير على قدميه لأول مرة منذ عدة أشهر.

تجدر الاشارة إلى أن محمود شعبان كان أحد أبرز المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسى وظهر أكثر من مرة فى برامج مختلفة على الفضائيات الدينية للإعلان عن تأييده، وسبق أن استخدمه الإعلامى الساخر باسم يوسف فى حلقاته حيث اشتهر بمقطع "هاتولى راجل".

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