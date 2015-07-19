التضامن: نشارك فى دعم بطاقات السلع الغذائية.. وقروض للمشروعات الصغيرة

أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج تكافل وكرامة يهدف لأن يشمل خلال الفترة المقبلة بطاقات دعم السلع الغذائية والتغذية المدرسية للمدارس فى المناطق الفقيرة، والتخطيط لتنمية اقتصادية موازية ودعم الأسر المستحقة فى زيادة دخلها عن طريق الحصول على فرص تدريب وتشغيل وقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء اختبارات الاستحقاق ل 77 ألف و890 أسرة سجلوا فى محافظة الجيزة ومركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط ومنشية ناصر وبولاق الدكرور خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفية أنه سيبدأ تطبيق البرنامج بعد انتهاء إجازة العيد فى محافظة أسوان ومن المحتمل ضم محافظة قنا.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة نفين كباج مديرة برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أنه تم صرف مبلغ 148 مليونا و379 ألف جنيه مساعدات للأسر الفقيرة منذ بداية تنفيذ البرنامج فى 19 يناير 2015 فى 3 محافظات فقط وهى أسيوط وسوهاج والأقصر.

- غادة والى تكلف مديرى مديريات التضامن بتفقد مؤسسات الرعاية فى العيد