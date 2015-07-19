3 وزارات تعد خطة عاجلة لتنفيذ "مشروع الزيتون" فى 7 مناطق بعد العيد

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع وزارتى الصناعة والإسكان خطة تنفيذية عاجلة بعد إجازة عيد الفطر المبارك لتنفيذ المشروع القومى لزراعة الزيتون، والذى أطلقه الرئيس السيسى فى 7 مناطق، حيث يستهدف المشروع إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة بالصحراء تعتمد على زراعات وصناعات الزيتون من أجل التصدير، ويدار المشروع بالكامل من خلال الطاقة الشمسية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المشروع سيتم تنفيذه فى 7 مناطق على مستوى الجمهورية هى شمال سيناء، ومدينة الطور جنوب سيناء، طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى "وادى النطرون"، الساحل الشمالى حتى مرسى مطروح، سيوة، الواحات، وطريق الصعيد الغربى " الفيوم- بنى سويف حتى المنيا، بمنطقة وادى المغرة جنوب العلمين، مشير إلى أن كل غصن من الأغصان السبعة للمشروع يمثل مساحة 10 آلاف فدان تضم زراعات الزيتون ومصانع للتخليل والزيوت والأعلاف.

وأضاف تقرير الوزارة، أن المشروع يمثل نموذجًا متكامل لتعاون الجهاز الحكومى مع المجتمع المدنى ممثلًا فى المجلس المصرى للزيتون، مشيرًا أن المشروع يستهدف زراعة 100 مليون شجرة ويوفر 980 ألف فرصة عمل مختلفة للشباب، مشير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بإنجاز المشروع خلال مدة ثلاث سنوات، وأنه أكد على ضرورة الاهتمام بصغار المنتجين والمصنعين وتطوير صناعات الزيتون فى مصر، والتوعية بأهميته.

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