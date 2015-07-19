القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة الساحل

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الساحل، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصص فى سرقات المساكن وحرر محضر بالواقعة.

وردت لضباط قسم شرطة الساحل معلومات تفيد بقيام ثلاثة أشخاص بسرقة المساكن وهم "خيرى.أ.أ"، 50 سنة، عاطل، ومقيم دائرة القسم مسجل خطر (سرقات بالإكراه) والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية (سرقة بالإكراه ) الساحل و"محمد.ع.ت" 36 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم ( مسجل خطر ) سرقات بالإكراه فئة " ب " الساحل والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم قضية " سرقة بالإكراه" و"محمد.ى.ع" 37 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية " مخدرات " المعادى.

كانت معلومات قد وردت بأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه فى سرقات المساكن بأسلوب " كسر الباب".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهم وبحوزة الأول حقيبة بداخلها( 3 مفكات، عتلة حديدية، شاكوش، منشار)، وبمواجهتهم بما ورد من معلومات أيدوها واعرفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة مع الأول.

تم بإرشادهم ضبط كل المسروقات بمسكن المتهم الأول وباقى المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية"، وأضافوا بأنفاقهم المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث على متطلباتهم الشخصية.

بعرض المضبوطات على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.