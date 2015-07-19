مباحث الغردقة تكشف غموض العثور على جثة شاب

تمكنت مباحث قسم شرطة الغردقة من كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، ملقاة من الدور السادس بالغردقة.

وكان اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، قد أمر بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد على عامر حسن مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وضم كلاً من الرائد هشام الأمير معاون أول وحدة مباحث أول الغردقة، والنقيب يوسف عبد الفتاح من وحدة البحث الجنائى بقسم ثان الغردقة.

وتبين من التحريات التى أجرتها مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، بالاشتراك مباحث المديرية، أن بائع أسماك قام بضرب الشاب بآلة حادة على رأسه وألقاه من الدور السادس بأحد العمارات السكنية بالغردقة، بعد أن اكتشف وجود علاقة آثمة بين زوجته والمجنى عليه

كما تبين من التحريات، أن بائع أسماك "الجانى" يقيم فى العمارة نفسها التى يقيم بها المجنى عليه، والتى عثر أسفلها على جثته.

وأوضحت التحريات، أن الزوج أجبر زوجته عقب معرفته بما بينها وبين المجنى عليه بالاتصال به للحضور لمنزلها، وبالفعل توجه المجنى عليه إلى شقة الزوجة، وفوجئ بوجود الزوج الذى قام بضربه بآلة حادة وألقاه من الدور السادس، وتم إحالتهما إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وزوجته، وبتفتيش شقتهما عثر بداخلها على 14 قطعة من مخدر الحشيش.