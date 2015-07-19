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"الإسكان" تعتمد أمر إسناد لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بـ"العاشر من رمضان"

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"الإسكان" تعتمد أمر إسناد لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بـ"العاشر من رمضان" "الإسكان" تعتمد أمر إسناد لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بـ"العاشر من رمضان"
أكد الدكتور عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر أمر إسناد لتنفيذ مشروع مدرسة تعليم أساسى بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة تقريبية 15 مليون جنيه تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار الدكتور عصام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة طموحة لعام 2015 -2016 لمدينة العاشر من رمضان تم طرحها تشمل خطة تطوير المدارس والإسكان الاجتماعى والمرافق لبعض الإحياء.

وبالنسبة لأوامر الإسناد الصادرة من وزير الإسكان خلال الفترة من ١ يوليو ٢٠١٤ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٥، والخاصة بالعام المالى السابق (٢٠١٤ - ٢٠١٥)، بلغت ١٠٤٧، أمر إسناد بقيمة إجمالية ٢١,٧ مليار جنيه، إضافة إلى طرح ٨٩٠ مناقصة عامة بقيمة ١٣,٥ مليار جنيه، وتم تنفيذ ١٥٧ مزايدة علنية بقيمة ٨,٢ مليار جنيه.

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