8 نصائح لحل مشكلة العرق ليلا

يعانى الكثيرون من التعرق الليلى وزيادة نسبة العرق ليلا، وقد يكون ذلك علامة على وجود مرض خطير على الرغم من أن غالبية أسباب التعرق الليلى لا تهدد الحياة.

وأوضح باحثون أمريكيون عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن العلاج الأمثل للتعرق الليلى يعتمد على معرفة السبب الكامن ورائه مثل علاج اضطراب الهرمونات، ووقف تناول أدوية معينة.

وإذا لم يكن هناك سبب مباشر للتعرق، فإن العلاج يتمثل فى الوقاية وأساليب التعامل معه، والتى تشمل:

>• النوم فى بيئة باردة مع الضوء الخافت، وعدم ارتداء الملابس الصناعية، وارتداء ملابس قطنية.

>• وضع مزيل العرق على أجزاء الجسم التى تفوح منها رائحة العرق، مثل تحت الإبطين واليدين والقدمين، والظهر والصدر أو الفخذ.

• تجنب الكحول والكافيين، الأطعمة الغنية بالتوابل، وتناول وجبة العشاء قبل النوم بحوالى 2-3 ساعات

>• النوم فى غرفة مكيفة الهواء أو استخدام مروحة

>• الاسترخاء، وممارسة تمارين التنفس قبل النوم وبعد الاستيقاظ.

>• ممارسة الرياضة يومياً بكمية كافية

>• الحفاظ على الوزن الطبيعى

>• شرب الكثير من الماء خلال النهار