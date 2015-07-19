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تعرف على أعراض ضعف وتلف الأعصاب.. أهمها التنميل والشعور بالألم

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تعرف على أعراض ضعف وتلف الأعصاب.. أهمها التنميل والشعور بالألم تعرف على أعراض ضعف وتلف الأعصاب.. أهمها التنميل والشعور بالألم
تلف الأعصاب أحد أمراض المخ والأعصاب والتى تساهم فى شعور الأشخاص ببعض الأعراض والعلامات مثل التنميل بالقدمين أو اليدين، مع عدم القدرة على التحكم فى الأعصاب الطرفية حسب درجة التلف.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ والأعصاب، أن تلف الأعصاب هو عبارة عن حدوث ضعف بالأعصاب أوأضطرابات عصبية بالجسم والأطراف أو أعصاب المخ أو الحبل الشوكى والتى تصل أحيانا إلى تعرض الشخص إلى الشلل.

يتابع د. عياد قائلا: "تختلف أعراض أصابة الأشخاص بتلف الأعصاب من حيث كونها علامات تدل على تلف جزئى أو حدوث ضعف كامل بالعصب وفقا للآتى":
>1) أعراض تلف الأعصاب الجزئى:
>- تنميل بسيط بالمكان المتواجد به العصب التالف خاصة بالأطراف.
>-ضعف العضلات التى تغذى بواسطة العصب.

2)أعراض ضعف أو تلف كامل بالأعصاب:
>- الآم شديدة وحادة فى المكان المغذى للعصب التالف سواء بالمخ أو الأطراف الأربعة.
>-حدوث تنميل بمكان العصب الضعيف كاملأ.
>- ضمور فى العضلات نتيجة حدوث تلف كامل بالعصب المتواجد بالعضلة مما يؤثر على حركة العضلة.
>- ضعف المكان الذى يغذى العصب وعدم القدرة على تحريكه.
>لذلك ينصح د. عياد قائلا: "يجب على الأشخاص فى حالة الشعور بالتنميل بصورة متكررة، وكذلك أيضا ملاحظة الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب للطبيب المختص لتحديد السبب".

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