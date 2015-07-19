جائزة حمدان للأداء التعليمي تطلق صيف الموهوبين

تعتزم جائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز إطلاق برنامجها الصيفي للطلبة الموهوبين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 يوليو ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس ويضم 60 طالبا موهوبا، ويتلقون ما يقارب من 40 ساعة تدريبية، وتستهدف الجائزة الأعمار من 9 إلى 14 سنة، ويتلقى الطلبة فيه ثلاثة برامج إثرائية ضمن البرامج الفعالة في الخطة الوطنية لرعاية الموهوبين التي تتبناها الجائزة، بحسب ما أفادت به مريم الغاوي مديرة ادارة الموهوبين في الجائزة.

وأوضحت الغاوي أن الجائزة تنفذ سنويا 3 برامج إثرائية للطلبة الموهوبين خلال العطلات المدرسية، لاسيما انها برامج متخصصة لتلبية احتياجات الطلبة الموهوبين وتنمية مواهبهم بهدف اثراء خبراتهم واستثمارها، وهي البرنامج الربيعي للطلبة الموهوبين، في مارس من كل عام، والبرنامج الصيفي في أغسطس من كل عام، إلى جانب المخيم الشتوي في ديسمبر.

وتسعى الجائزة من خلال هذا البرنامج إلى خلق بيئة تعليمية للطلبة المشاركين خلال فترة الإجازة المدرسية، لصقل المهارات وتنمية القدرات الإبداعية والعلمية لدى الطلبة الموهوبين وكما يسعى إلى تحقيق عدة أهداف أهمها تنمية مهارات الإبداع والتصور والخيال، وفهم الطلبة لعمل الطابعة ثلاثية الأبعاد والتصميم ثلاثي الأبعاد، وإكسابهم مهارات الإبداع والتصميم من خلال المهارات العملية المطبقة، وتعزيز مهارات تحليل البيانات، فضلاً عن إكساب الطلبة مهارات الطاقة النظيفة ومجموعة من مفاهيم العلوم والرياضيات، وتعزيز روح العمل الجماعي وأهمية التفاعل الايجابي بين الطلبة المشاركين، وتعزيز الهوية الوطنية وروح القيادة بين الطلبة، وإكساب الطلبة مهارات التفكير والتخطيط وإدارة المشاريع، وتنمية قيم العمل التطوعي وتطبيق العمل التطوعي في المجتمع، وتطوير مهارات التواصل والتقديم والإلقاء، وتعزيز روح الفريق والثقة بالنفس، وتنمية المعلومات الثقافية والعلمية، والسلوكيات الحياتية للطلبة الموهوبين.

وأضافت الغاوي أن إدارة رعاية الموهوبين تنفذ البرامج الإثرائية بهدف تقديم الرعاية اللازمة للطلبة الموهوبين في بيئة تربوية جاذبة ومتميزة وملبية لحاجاتهم ومتناسبة مع قدراتهم وفق الأسس والمعايير العلمية، حيث تنقسم فعاليات البرامج الاثرائية الى قسمين: الفعاليات العلمية للطلبة الموهوبين، وفعاليات تطوير الشخصية، وفعاليات خاصة بأولياء أمور الطلبة الموهوبين.

تعريف

وتشتمل الفعاليات العلمية على دورات تدريبية وأنشطة علمية ومعرفية لتعريف الطلبة على أحدث التقنيات العلمية والهندسية في عدة مجالات علمية مثل علم الروبوت وهندسة الطيران والصناعة الفضائية وكذلك الرياضيات والعلوم. يتبنى الطلبة خلال البرنامج مشروع المدينة الخضراء، حيث ستتكون المدينة من محطة لتوليد مصادر طاقة نظيفة، مدينة ترفيهية، بنية تحتية مزدهرة مع محمية للحيوانات، إضافة للترفيه والمواصلات بأشكال مختلفة إضافة لنماذج مبتكرة من إبداع الطلبة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.

تطوير الشخصية

أما فعاليات تطوير الشخصية فتشتمل على أنشطة تهدف الى تطوير الجوانب الشخصية والقيادية لدى الطلبة الموهوبين.

أولياء أمور

وبالنسبة للفعاليات الخاصة بأولياء أمور الطلبة الموهوبين فهي عبارة عن دورات متخصصة لأولياء أمور الطلبة الموهوبين الملتحقين بالبرنامج الاثرائي.

وعن كيفية استقطاب الطلبة الموهوبين قالت الغاوي، إن قسم اكتشاف الطلبة الموهوبين في الجائزة يطلق حملات اكتشاف بصورة دورية تستهدف المواطنين من كافة امارات الدولة ويتم قبول من تنطبق عليه شروط الالتحاق ببرامج رعاية الموهوبين المقدمة من قبل الجائزة.

وتتمثل شروط الالتحاق بالبرامج الاثرائية للموهوبين في تميز الطالب في أحد مجالات الموهبة التي ترعاها الجائزة من (الرياضيات ـ العلوم ـ التكنولوجيا ـ الحاسب الآلي)، واجتياز اختبار قياس القدرات العقلية وإبراز ما يثبت تميز الطالب في مجال موهبته مثل شهادات تقدير او جوائز، او رسائل تزكية من ادارة المدرسة والمعلمين، وان يكون الطالب من مواطني الدولة، بالإضافة الى تطبيق مقاييس الاكتشاف الخاصة بالجائزة.