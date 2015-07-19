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حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بالعيد

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واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين صباح ثاني أيام عيد الفطر السعيد استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا الى قصر سموه للسلام عليه وتهنئته بهذه المناسبة السعيدة.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة وجمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وابناء القبائل وابناء الجاليات العربية والاسلامية والاجنبية المقيمة ورجال الاعمال والتجار واصحاب ومديري المؤسسات والشركات والهيئات العاملة بالدولة الذين عبروا لسموه عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة السعيدة سائلين العلي القدير ان يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب الامارات بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الاسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس امناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والانسانية والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

... ويتبادل التهاني مع المر وحميد بن أحمد

المعلا خلال استقبال المهنئين | وام

راشد بن سعود خلال الاستقبال

الشيوخ خلال الاستقبال

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