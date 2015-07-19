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حاكم رأس الخيمة يستقبل المر وقناصل الدول

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام صباح امس وبحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة المهنئين بعيد الفطر السعيد.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة من معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وقناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموه أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

كما تقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والشخصيات وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية المقيمين في الدولة.

وقد عبر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية المباركة داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ.

حاكم رأس الخيمة بحضور ولي عهده يتقبل تهاني قناصل الدول

وسموه يتقبل التهاني

سعود بن صقر بحضور محمد بن سعود يستقبل جموع المهنئين

حاكم رأس الخيمة لدى تقبل التهاني

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