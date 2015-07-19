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حاكم الفجيرة يستقبل المر وقناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أمس بقصر سموه في الرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي وقناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموه أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد .. داعين الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما تقبل سموه التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجال الاعمال والتجار ووجهاء وأعيان البلاد والتجار وكبار المسؤولين وجمع غفير من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

وعبر المهنئون لسموه عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة وعلى قيادة وشعب الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئه الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الإلكترونية بالفجيرة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

.. وسموه بحضور ولي العهد خلال استقبال المهنئين

حاكم الفجيرة خلال استقبال المهنئين

الشرقي خلال استقبال القناصل والمهنئين

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