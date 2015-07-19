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#في_القمة - اتحاد الكرة يطلب ترشيحا من رئيس لجنة الحكام في الفيفا لاختيار حكم الأهلي والزمالك

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#في_القمة - اتحاد الكرة يطلب ترشيحا من رئيس لجنة الحكام في الفيفا لاختيار حكم الأهلي والزمالك #في_القمة - اتحاد الكرة يطلب ترشيحا من رئيس لجنة الحكام في الفيفا لاختيار حكم الأهلي والزمالك

ألمح ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى أن حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء المقبل سيكون مرشحًا من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح سويلم أن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام اضطر لمخاطبة رئيس لجنة الحكام بالفيفا، لترشيح حكم أجنبي لإدارة اللقاء.

وأضاف عبر قناة النيل للرياضة "عبد الفتاح يبذل جهدًا كبيرًا على مدار أسبوع".

وأشار إلى أن هناك 6 اتحادات اعتذرت عن عدم ترشيح حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وأدارها الحكم الفرنسي توني شابرون.

وأتم "عبد الفتاح اضطر للاتصال برئيس لجنة الحكام في الفيفا، وقد عرض عليه الأخير خيارا لجأنا إليه لكن لن نعلن عنه الآن".

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