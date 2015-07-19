في_القمة - بيان ناري من الأهلي: نرفض الجونة.. واتحاد الكرة لا يحقق تكافؤ الفرص

تمسك الأهلي بحقه في رفض خوض مباراة الزمالك يوم 21 من يوليو الجاري على أرض الجونة.

وأبرز الأهلي بيانا رسميا، هاجم فيه اتحاد الكرة خاصة وأن النادي أوضح مدى تحمله لمشاكل وأخطاء وعدم تكافؤ على حد تعبيره من المنظومة التي تدير اللعبة في مصر.

وفما يلي البيان كاملا:

لما كان الأهلي كعادته، الأكثر حرصاً على مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد بصفة عامة،

والساحة الرياضية بصفة خاصة، ظل النادي مسانداً وداعماً لكل عناصر المنظومة الكروية.

وبرغم الأخطاء والتجاوزات التي أهدرت مبدأ تكافؤ الفرص منذ بداية الموسم الجاري، فإن مجلس إدارة النادي يعلن تمسكه بحقه فى عدم إقامة مباراته في الجولة الـ37 من مسابقة الدوري على ستاد الجونة والمقرر إقامتها، الثلاثاء، ٢١ يوليو الجاري.

يأتي ذلك فى ظل إصرار اتحاد الكرة على عدم اتباع اللوائح بحيادية مع النادي بشكل يضر بمصالحه وجماهيره العظيمة، إذ أن قبول إقامة المباراة في بالجونة يعد ضرراً بالغاً بمصلحة الفريق، للأسباب التالية:

أولاً:

الأهلى الفريق الوحيد الذى لعب مباراتيه مع الإسماعيلي والمصري خارج أرضه، وتحمّل هذا الأمر من منطلق مسؤوليته في إقامة المسابقة بنظام المجموعة الواحدة، وهو أمر لم يكن سيحدث لولا أن إدارة النادي غلّبت مصلحة الكرة المصرية على المصلحة الخاصة.

ثانيا:

الأهلي لن يقبل التهاون في حقوقه، خاصة أن أرضية ملعب الجونة سيئة.

ذلك إضافة إلى إقامة المباراة عصراً، إذ درجة الحراراة المرتفعة، ما قد يعرّض لاعبي الفريق للإرهاق والإصابة قبل ثلاثة أيام من مباراة النجم الساحلي فى بطولة الكونفدرالية.

ولا تنسوا أن الأهلي يخوض مباراة النجم الساحلي ممثلاً لمصر، مدافعاً عن لقبه، الذى حصل عليه لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية، العام الماضي.

ثالثا:

إن إقامة اللقاء فى ملعب الجونة يعد إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، وبلائحة المسابقة، التى تنص على أن لكل فريق ملعبين: أساسي واحتياطي، وهما، بالنسبة للأهلي، ستاد القاهرة، وستاد الدفاع الجوي.

وتجاوز الفريق عن هذا الحق في مباراتي المصري والإسماعيلي، لظروف خاصة وقهرية، وتجاوز ثانية، ورضى أن يكون ملعب بتروسبورت هو ملعب الأهلى في باقي مبارياته بالدوري، حفاظا على استقرار المسابقة، وتقديرا للظروف.

وحيث أن المباراة الأولى أقيمت على ملعب الفريق المنافس فى القاهرة، فإن تمسك الأهلى بعدم اللعب فى الجونة يعد حقاً أصيلا له، لا خلاف لائحيا عليه، تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

رابعا:

ولأن إدارة الأهلى منذ بداية الموسم حريصة على إنجاح المسابقة، فإنها أيضاً لم تتعنت فى هذه المباراة، رغم حقها الأصيل فى إقامتها بالقاهرة، وعرضت إقامتها على ستاد السويس، وهو نفسه الذى سيستضيف مباراة الأهلى الإفريقية، السبت القاد.،

وعرضت أيضاً، تقديراً للظروف، إقامة اللقاء على ملعب المدينة الشبابية بشرم الشيخ، الذى تتوفر له أرضية جيدة، وظروف أفضل.

وبناء على ما سبق، فإن مجلس إدارة الأهلى يتمسك بعدم إقامة المباراة على ملعب الجونة، حفاظا ًعلى حقوقه، وحقوق جماهيره، والتزاما باللوائح، التى يجب أن تطبق على الجميع بشفافية وحياد.