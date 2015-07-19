الإسماعيلي لـ في الجول: الحضري سيرحل .. ونفاوض حارسي الزمالك

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي وصول النادي إلى اتفاق نهائي مع عصام الحضري بفسخ تعاقده مع الفريق والرحيل عقب لقاء الرجاء في كأس مصر.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة الرجاء يوم الأربعاء في دور الـ16 من كأس مصر.

الحضري أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الرحيل عن الإسماعيلي بسبب "عدم الراحة". (طالع التفاصيل)

وكشف رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com الوصول إلى اتفاق نهائي مع الحضري لفسخ التعاقد بالتراضي تقديرا لما قدمه مع الفريق.

ولتعويض عصام الحضري في مركز حراسة المرمى أكد رئيس الإسماعيلي دخول ناديه في مفاوضات مع الزمالك.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "نتفاوض الآن مع الزمالك من أجل الثنائي محمود جنش ومحمد أبو الجبل. من أجل التعاقد مع أحدهما أو الثنائي معا".

وأتم "نرغب في التعاقد مع حارس ذو خبرة قوية في الملاعب المصرية".