5 ملامح من الفوز الأوليمبي .. رمضان عالمي وكهربا سوبر وأزمة تلوح في الأفق

وضع منتخب مصر الأوليمبي قدما في كأس أمم إفريقيا في السنغال التي ستؤهل أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد الفوز 4-0 أمام أوغندا. فوز أظهر عدة ملامح للفراعنة.

المنتخب المصري فاز على منتخب أوغندا 4-0 في ذهاب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

رباعية رائعة جاءت عن طريق محمود عبد المنعم كهربا هدفين ورمضان صبحي هدف ومحمد سالم هدف. (شاهد الأهداف).

أداء رائع ونتيجة مرضية أنهى بها المنتخب المصري بقيادة حسام البدري مباراة الذهاب في انتظار تأكيد التأهل من أوغندا.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 ملامح من انتصار المنتخب أمام أوغندا

** رائع يا رمضان

قدم رمضان صبحي أداء رائع جدا في فوز المنتخب 4-0 أمام أوغندا.

رمضان ظهر ثابت. متزن. سريع يخترق من أطراف الملعب ويساهم في صنع الخطورة الدائمة للمنتخب.

لاعب الأهلي الشاب استفاد بسرعته ومهارته في الاستحواذ على الكرة ليصنع العديد من فرص المنتخب كانت أهمها وأخطرها لمحمود حسن تريزيجيه ولكن قائم أوغندا وقف بالمرصاد.

ولم يتوقف رمضان عند الصناعة فقط بل أحرز هدفا ولا أروع للمنتخب بعدما استغل المساحات خلف خط دفاع منتخب أوغندا ومر من الأول ثم من الحارس والثاني ثم لم يستعجل ليسجل بوجه قدمه الخارجي في شباك الضيوف.

أداء رائع يقدمه رمضان منذ بداية الموسم جعله ربما هو النقطة الأفضل في موسم الأهلي.

** الصفقة السوبر

محمود عبد المنعم كهربا أثبت للجميع إنه سيكون صفقة سوبر أيا كان الفريق الذي سيلعب له الموسم المقبل.

الزمالك هو الأقرب للفوز بخدمات كهربا من إنبي في صفقة ستفيد الفريق كثيرا وهو ما أثبته كهربا في المباراة.

يكفي أن نذكر إن هدف عبد المنعم كهربا الأول جاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وهو الشيء الذي فقده الزمالك كثيرا هذا الموسم.

على الرغم من تصدر الزمالك لمسابقة الدوري المصري وهو على أعتاب التتويج رسميا إذ يحتاج لنقطة واحدة من 3 مباريات. إلا أن عدد أهدافه من خارج منطقة الجزاء أقل من المعتاد. ليرسل كهربا رسالة إلى الجميع. أنا هنا.

الأمر لم يتوقف فقط على التسديد من الخارج بل استغلال كهربا للمساحات للاختراق داخل منطقة جزاء الخصم جعله مصدر خطورة كبيرة للمنتخب.

ونجح كهربا في استغلال دفاع ووسط منتخب أوغندا المتقدم ليهرب بالكرة من وسط الملعب ويمر من الحارس المتقدم ويضع الكرة بسهولة في الشباك.

مصر تفوز وكهربا يثبت إنه صفقة سوبر منتظرة.

** الجندي الرائع

أحمد رفعت لم يبدأ المباراة وجلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني.

مشاركة كان لها مفعول رائع إذ ظهرت التمريرات الطولية من لمسة واحدة لتنقل لاعبي المنتخبين من وسط ملعب منتخب مصر إلى مناطق الخطر للمنتخب الأوغندي.

تمريرات رائعة من أحمد رفعت صنعت هدف المنتخب الثاني والثالث وبدأ هجمة الرابع.

تمريرة أرضية مهدها أحمد رفعت وضربها كهربا في مرمى منتخب أوغندا.

ثم تمريرة طولية رائع ضربت كامل دفاع منتخب أوغندا ووضعت رمضان صبحي منفردا بالمرمى والأخير رائع ويسجل.

ظهور رائع لجندي وسط الملعب أحمد رفعت الذي على وشك الانتقال إلى نادي الزمالك.

** أزمة الدفاع

على الرغم من فوز المنتخب 4-0 إلا أن خط دفاع المنتخب لم يظهر بالشكل الجيد.

ثنائية رامي ربيعة ورجب نبيل أظهرت العديد من المشاكل. إذ فأن الأول لم يشارك منذ مدة طويلة ولذلك يفتقد حساسية المشاركة.

والثاني لم يشارك بجوار ربيعة إلا قليلا فظهر عدم التفاهم الكبير بينهما إذ يتقدم واحد منهما ولا يغطي الأخر خلفه وهكذا.

وحافظ مسعد عوض عن نظافة الشباك إلا أن لولا رعونة خط هجوم منتخب أوغندا لما خرج المنتخب بشباك نظيفة.

ثغرة دفاعية تحدث عنها حسام البدري المدير الفني للمنتخب عقب المباراة مؤكدا إن منتخب أوغندا أهدر عددا من الفرص.

وهو ما سيحاول إدراكه لعلاج الأزمة قبل التضخم.

** موسم طووووويل

موسم مصري طويل لم ينتهي حتى الآن أثر بشكل كبير على عدد كبير من لاعبي المنتخب.

عامل الإرهاق والإصابات ظهر بقوة إذ غادر محمد سالم أرضية الملعب بعد نصف ساعة فقط من المباراة.

كما سقط رمضان صبحي أكثر من مرة إلى جانب محمد عادل جمعة.

خطر كبير يهدد لاعبي المنتخب وخصوصا مع استمرار مسابقة الدوري المصري إلى جانب مسابقة كأس مصر.

فكل تلك المباريات التي تأتي في نهاية الموسم تهدد لياقة اللاعبين وتخوف الجهاز الفني بالسقوط في فخ الإصابات العديدة.

وكان المنتخب الأوليمبي قد فقد جهود مصطفى فتحي بعدما أرسل الزمالك فاكسا يشير بإصابة اللاعب.