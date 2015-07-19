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انتحار شخص بتناول أقراص سامة لخلافات عائلية فى أسيوط

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انتحار شخص بتناول أقراص سامة لخلافات عائلية فى أسيوط انتحار شخص بتناول أقراص سامة لخلافات عائلية فى أسيوط
لقى شخص مصرعه بعد أن تناول أقراص "السوس" السامة لخلافات بينه وبين أسرته بمركز القوصية فى أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ من مستشفى القوصية المركزى بوصول "محمد .ت . ف " مقيم بشارع طريق بنى إدريس ببندر القوصية جثة هامدة.

بسؤال أهالى المتوفى أقروا بأنه فور وصوله اليوم هددهم بالانتحار عقب وقوع مشادة كلامية بينه وبين والديه ودخل حجرته وبعد مرور ساعة سمعوه يصرخ وعندما دخلوا عليه وجدوا الحبوب ملقاة على الأرض، وعلى الفور قاموا بنقله إلى مستشفى القوصية المركزى ولكنه فارق الحياة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزى وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365